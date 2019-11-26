«Красная секунда» возвращается: смотрите на Rus.Postimees новый сезон передачи о проблемах дорожного движения Эстонии

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? Передача «Красная секунда», посвященная проблемам дорожного движения, постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни.
Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации на дорогах страны.
В среду, 27 ноября, стартует второй сезон «Красной секунды». Каждый из десяти новых эпизодов будет посвящен самым актуальным темам. Так, в первом выпуске второго сезона в центре внимания окажутся используемые на транспортных средствах покрышки. Нередко в дорожном движении принимают участие машины, состояние шин которых оставляет желать лучшего. Согласно статистике, около 10 процентов серьезных ДТП происходят по причине использования резины, не отвечающей установленным требованиям.
Смотрите новый сезон «Красный секунды» по средам в 20.00 на портале Rus.Postimees с русской озвучкой!