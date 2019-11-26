«Красная секунда» возвращается: смотрите на Rus.Postimees новый сезон передачи о проблемах дорожного движения Эстонии

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации на дорогах страны.

В среду, 27 ноября, стартует второй сезон «Красной секунды». Каждый из десяти новых эпизодов будет посвящен самым актуальным темам. Так, в первом выпуске второго сезона в центре внимания окажутся используемые на транспортных средствах покрышки. Нередко в дорожном движении принимают участие машины, состояние шин которых оставляет желать лучшего. Согласно статистике, около 10 процентов серьезных ДТП происходят по причине использования резины, не отвечающей установленным требованиям.