"Золотой мяч" предложили отдать Лионелю Месси

Иногда я переживаю и боюсь. Если проваливаешься, то в тебе начинают сомневаться. А если терпишь поражение в большом матче, то встаёт вопрос – это конец всего? Было здорово, но теперь всё кончено! Но это не длится долго, потому что в футболе у тебя не так много времени на размышления, и это здорово», — приводит слова Мбаппе Championat.com со ссылкой на Kicker.