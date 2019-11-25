В Таллинне остановлено движение судов Eckerö Line: аннулировано несколько рейсов

В понедельник остановлено движение судов компании Eckerö Line, в связи с участием финского Союза моряков в забастовке солидарности, чтобы поддержать финский Союз работников почты и логистики PAU. В понедельник аннулированы рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo.
«Паром Finlandia вышел из Таллинна в шесть часов утра и останется в Хельсинки, паром Finbo останется в Вуосаари после прибытия туда. Вероятнее всего, забастовка продлится только в течение понедельника», – уточнила пресс-секретарь Tallinna Sadam Сирле Арро.
Eckerö Line связывается с клиентами, у которых забронированы билеты на рейсы, отмененные из-за забастовки. Билеты будут перебронированы на рейсы других судов. Клиентам, у которых забронированы билеты на маршрутные суда и на круизы, будет произведено перебронирование без взимания платы или им будут возвращены деньги.
«Надеемся, что стороны смогут договориться. Мы следим за ситуацией и оповещаем пассажиров о происходящем», – отметила судоходная фирма.
Забастовка не отразится на работе эстонского направления Tallink и Viking Line.
В воскресенье вечером союз PAU сообщил, что забастовка продлится до 22 декабря. Забастовка началась 11 ноября.
Ранее сообщалось, что по оценке Viking Line забастовка солидарности повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров, и нанесет компаниям крупные убытки. Под флагом Финляндии ходит большинство паромов Viking Line, поэтому забастовка сильнее всего ударит именно по этой компании.