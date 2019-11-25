В Таллинне остановлено движение судов Eckerö Line: аннулированы несколько рейсов

«Паром Finlandia вышел из Таллинна в шесть часов утра и останется в Хельсинки, паром Finbo останется в Вуосаари после прибытия туда. Вероятнее всего, забастовка продлится только в течение понедельника», – уточнила пресс-секретарь Tallinna Sadam Сирле Арро.

Eckerö Line связывается с клиентами, у которых забронированы билеты на рейсы, отмененные из-за забастовки. Билеты будут перебронированы на рейсы других судов. Клиентам, у которых забронированы билеты на маршрутные суда и на круизы, будет произведено перебронирование без взимания платы или им будут возвращены деньги.

«Надеемся, что стороны смогут договориться. Мы следим за ситуацией и оповещаем поссажиров о происходящем», – отметила судоходная фирма.

Забастовка не отразится на работе эстонского направления Tallink и Viking Line.

В воскресенье вечером союз PAU сообщил, что забастовка продлится до 22 декабря. Забастовка началась 11 ноября.