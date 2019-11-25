Леметти и Ярвик получат солидные компенсации

По словам премьер-министра Юри Ратаса, кроме компенсации в размере шести окладов министр и канцлер получат компенсацию за неиспользованные отпуска.

Начиная с апреля этого года, зарплата министра составляла 5243 евро, то есть выходное пособие Ярвика составит 31 456 евро. Основная зарплата канцлера, начиная с апреля, составляет 4718,75 евро, то есть выходное пособие Леметти составит 28 312,5 евро.

На пресс-конференции Юри Ратас отметил, что в консенсусе с руководством коалиционных партнеров сделал предложение освободить от занимаемой должности министра сельской жизни Марта Ярвика, и соответствующее решение уже направлено и президенту.