Леметти и Ярвик получат солидные компенсации

Оставшиеся без работы министр сельской жизни Март Ярвик и канцлер министерства Иллар Леметти получат от государства компенсацию в размере шести окладов, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, кроме компенсации в размере шести окладов министр и канцлер получат компенсацию за неиспользованные отпуска.
Начиная с апреля этого года, зарплата министра составляла 5243 евро, то есть выходное пособие Ярвика составит 31 456 евро. Основная зарплата канцлера, начиная с апреля, составляет 4718,75 евро, то есть выходное пособие Леметти составит 28 312,5 евро.
На пресс-конференции Юри Ратас отметил, что в консенсусе с руководством коалиционных партнеров сделал предложение освободить от занимаемой должности министра сельской жизни Марта Ярвика, и соответствующее решение уже направлено и президенту.
Одновременно правительство решило прекратить трудовые отношения с канцлером Министерства сельской жизни Илларом Леметти. По словам Ратаса, это был выбор, чтобы восстановить заслуживающий доверия рабочий порядок в Министерстве сельской жизни.