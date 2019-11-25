Большие перемены: в Министерстве экономики планируют объединение нескольких департаментов

В планах министерства создать два департамента, которые объединили бы в себе Департамент шоссейных дорог, Департамент водных путей, Летный департамент и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора. Один департамент занялся бы планированием транспортного движения и инвестициями, другой – надзором.

«К марту будет готов анализ, который покажет, принесет ли объединение функций департаментов лучший сервис услуг для граждан, и тогда правительство сможет решить, стоит ли объединять департаменты или нет», – сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Для проведения анализа создана руководящая комиссия, которой руководит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по транспорту Ахти Кунингас, членами комиссии являются гендиректора четырех вышеназванных департаментов. Комиссия должна представить правительству анализ создания объединенных департаментов и план действий к 1 марта следующего года. Также комиссия должна учесть, что новые департаменты должны начать работу уже в течение 2021 года.

По словам гендиректора Департамент шоссейных дорог Прийта Саука, в такой маленькой стране, как Эстония очень разумно пересмотреть планирование различных транспортных средств, чтобы сделать более целесообразными их планирование и реализацию.

Также с 1 сентября 2020 года начнет работу департамент, в котором по планам будут объединены следующие фонды сферы образования: SA Innove, SA Archimedes, Эстонское исследовательское агентство, Фонд образовательных инфотехнологий, Профессиональная палата, Эстонский центр работы с молодежью, Языковая инспекция, Институт эстонского языка и Фонд спортивного образования и информации.

Помимо этого у правительства есть желание создать департамент, который объединил бы в себе Земельный департамент, отдел регионального управления Министерства финансов, а также взял бы на себя Строительный регистр строительно-жилищного отдела Министерства экономики и коммуникаций.

Объединенный департамент создадут и из Департамент сельского хозяйства и Ветеринарно-пищевого департамента.