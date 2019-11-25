На шоссе Таллинн-Тарту грузовик съехал в кювет и перевернулся

Сегодня, 25 ноября, в 10:32 спасатели получили вызов на шоссе Таллинн-Тарту в Мустла-Нымме.
По первоначальным данным, там грузовик съехал в кювет. Поскольку существовала опасность возгорания, прибывшие на место происшествия спасатели устранили ее.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк сказал, что из прицепа грузовика вывалились камни и земля, что привело к нарушению дорожного движения на месте происшествия. Дорожное движение некоторое время регулировали.
Водитель грузовика пострадал, его передали в руки медиков скорой помощи.