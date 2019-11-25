Российские легкоатлеты снова не смогут выступить на Олимпиаде в полном составе

Комитет по соответствию WADA в пятницу рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Эксперты считают, что если решение по этому вопросу, которое должно быть принято 9 декабря, станет отрицательным для российской стороны, это может стоить российским спортсменам участия в международных соревнованиях и двух следующих Олимпиадах.

"Ноль процентов. Если говорить о конкретных людях, то дай бог, хоть кто-то. Буду надеяться на это. Дождемся решения WADA и его разъяснений", - сказал Бутов о шансах сборной России по легкой атлетике выступить на Олимпиаде в Токио в полном составе.

"Мне кажется, что совсем всё плохо. Мы уже дошли до такого состояния, что, думаю, будут приняты некие принципиальные решения, которые будут касаться и тренеров, и спортсменов, и структуры организации. Сегодня мы имеем большое условное "тело", где есть спортсмены, которые участвуют в любительских и профессиональных соревнованиях. Вроде чисто физически легкая атлетика растет, поскольку в любителях есть заметный прирост, а вот "голова" как раз чахнет и хиреет. И это несоответствие должно разрешиться довольно быстро", - добавил он.