Tesla получила сотни тысяч заказов на новую модель Cybertruck

200k — Elon Musk (@elonmusk) 25 ноября 2019 г.

Желающие приобрести Cybertruck могут зарезервировать для себя один из автомобилей, серийный выпуск которых планируется начать в 2022 году. Для этого необходимо заплатить залог в сумме 100 долларов, который впоследствии, в случае отказа от покупки, будет возвращен.

Новая модель Tesla Cybertruck - "официальный пикап Марса"

Компания – производитель электроавтомобилей 21 ноября в Лос-Анджелесе представила шестиместный пикап Cybertruck. На его дизайн отчасти повлиял фильм о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", заявил Илон Маск. Версия с герметичным салоном станет "официальным пикапом Марса", добавил он.