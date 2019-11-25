Иллар Леметти намерен оспорить свое увольнение в суде

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Леметти сообщил правительству о своем намерении оспорить увольнение в суде. «Эстония - правовое государство, и такая возможность, разумеется, имеется»,- сказал Ратас.

Правительство приняло решение освободить Иллара Леметти от должности канцлера на состоявшемся в понедельник утром внеочередном телефонном совещании.

По Закону о государственной службе, министерство может освободить канцлера от занимаемой должности в случае, если по оценке министра между ним и канцлером ведомства не складывается сотрудничество в течение как минимум полугода. По оценке министра сельской жизни Марта Ярвика между ним и канцлером сотрудничество не сложилось. Полгода с момента начала их совместной работы исполнилось 29 октября.

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, увольнение канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти лишь подтверждает, что правительство Эстонии пляшет под дудку EKRE и начало оказывать на государственных служащих политическое давление.

«Уволившее канцлера правительство Юри Ратаса подало сигнал госслужащим: если вы заметите нечестные и незаконные поступки, молчите! Иначе лишитесь головы. Сегодняшнее решение знаменует собой начало укрощения и политизации чиновников. К сожалению, премьер-министр Ратас продолжает курс, начатый с привлечения EKRE в правительство – Эстония продолжает отдаляться от принципов правового государства и наших общих ценностей», – отметил Индрек Саар.

По его словам, Юри Ратас, полностью находящийся под диктатом EKRE, в очередной раз показал, что кресло премьер-министра для него милее принципов.