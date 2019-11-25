Прокуратура: о своих подозрениях Леметти сообщил нам еще в сентябре

По словам представителей прокуратуры, о своих подозрениях Иллар Леметти сообщил в прокуратуру еще в сентябре: это было намного раньше, чем тема была поднята в СМИ: «Мы признательны за его смелость обратиться в правоохранительные органы, поскольку так можно проверить подозрения в коррупции и при необходимости вмешаться».