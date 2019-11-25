Пн, 25.11.2019
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  • Прокуратура: о своих подозрениях Леметти сообщил нам еще в сентябре

Прокуратура: о своих подозрениях Леметти сообщил нам еще в сентябре

Иллар Леметти.

ФОТО: Elmo Riig

Прокуратура уточнила, что канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти сначала обратился не в СМИ, пишет Postimees.

По словам представителей прокуратуры, о своих подозрениях Иллар Леметти сообщил в прокуратуру еще в сентябре: это было намного раньше, чем тема была поднята в СМИ: «Мы признательны за его смелость обратиться в правоохранительные органы, поскольку так можно проверить подозрения в коррупции и при необходимости вмешаться».

В понедельник по предложению министра сельской жизни Марта Ярвика правительство приняло решение освободить от занимаемой должности канцлера Иллара Леметта из-за невозможности сотрудничества. Предложение поддержали в ходе телефонного совещания. Работу потерял и сам Ярвик.

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