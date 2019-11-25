В Эстонии будут применены новые методы в борьбе с насилием в близких отношениях

«Наша цель - работать вместе с партнерами так, чтобы случаев насилия в близких отношениях становилось меньше. Важно остановить насилие и предупредить этим самые тяжкие последствия», - сказала капитан полиции Кати Арумяэ из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны.

Департамент полиции и погранохраны проанализировал случаи насилия в близких отношениях за последние четыре года, что помогло выявить главные факторы риска, приводящие к трагическим последствиям.

«Этот анализ послужит основой для того, чтобы изменить полицейскую практику и провести анализ рисков по всей Эстонии, чтобы уменьшить число случаев насилия в близких отношениях с тяжкими последствиями и повторяющихся случаев», - сказала Арумяэ.

Для лучшей защиты жертв Министерство внутренних дел занимается разработкой системы «кнопки тревоги». При использовании кнопки Центр тревоги получит сообщение, требующее быстрого реагирования, что с большой вероятностью поможет предупредить случаи с тяжкими последствиями. Целевой группой этой услуги являются люди, которые ранее обращались в полицию и в случаях с которыми полиция оценила риск для жизни и здоровья пострадавших как высокий.

На прошлой неделе правительство одобрило изменение, касающееся предоставления дополнительной защиты жертве и ограничения на передвижение, на основании чего полиция получит дополнительные возможности запретить применяющей насилие стороне находиться вблизи жертвы или обязать агрессора находиться в конкретном месте.

Кроме этого, Министерство юстиции планирует представить правительству ревизию уголовно-процессуального кодекса. «Одним из изменений будет то, что прокурор получит возможность быстрее и проще выдавать запрет на приближение. Это необходимо, чтобы создать дистанцию между жертвой и агрессором, и этим дать жертве время и возможность запланировать следующие шаги и принять помощь, которую предлагают полиция, прокурор и служба помощи жертвам», - пояснила прокурор Карин Тальвисте.

Министерство социальных дел проанализирует те проблемы, которые возникают при оказании помощи жертвам, в том числе женщинам и детям, и подготовит проект изменения Закона о помощи жертвам, чтобы обеспечить большую поддержку жертв и их близких. Кроме того, разрабатываются материалы для работников здравоохранения и социальной сферы о том, как замечать случаи насилия в близких отношениях.

Департамент социального страхования в сотрудничестве с Министерством внутренних дел за счет средств Европейского социального фонда создал 18 рабочих групп MARAC по всех Эстонии. Эти группы занимаются случаями, в которых жизнь и здоровье жертвы находятся в непосредственной опасности.

Для защиты жертвы и обеспечения безопасности пострадавших правительством ЭР утверждена программа по превенции насилия в близких отношениях на 2019-2023 гг.

Насилие в близких отношениях - самая распространенная форма насилия в отношении женщин. Согласно исследованиям, каждая третья женщина в мире становилась жертвой нападения своего спутника жизни, чаще всего партнера мужского пола. Насилие может быть физическим, сексуальным, эмоциональным, экономическим, но, как правило, это комбинация из всех видов насилия. Насилие против женщин является серьезным нарушением прав человека и является главной опасностью здоровью и благополучию женщин.