Пн, 25.11.2019
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Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии

Крегор Зирк.

ФОТО: Eesti Ujumisliit

На прошедшем в Лондоне этапе Мировой лиги по плаванию Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем.

В своем заплыве представляющий турецкий клуб Energy Standard Зирк показал время 3.43,09, что принесло ему пятый результат дня и рекорд Эстонии. Победитель, норвежец Хенрик Кристиансен, показал время 3.40,14.

Кроме заплыва на 400 метров вольным стилем Зирк в Лондоне показал свой лучший результат за два последних сезона на дистанции 100 метров баттерфляем, 51,61 секунды.

Зирк примет участие и в  финальном этапе Мировой лиги по плаванию, который состоится 20-21 декабря в Лас-Вегасе. В финальных соревнованиях примут участие от Европы команды Energy Standard и London Roar, от США Cali Condors и LA Current.

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