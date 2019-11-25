На прошедшем в Лондоне этапе Мировой лиги по плаванию Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем.
В своем заплыве представляющий турецкий клуб Energy Standard Зирк показал время 3.43,09, что принесло ему пятый результат дня и рекорд Эстонии. Победитель, норвежец Хенрик Кристиансен, показал время 3.40,14.
Кроме заплыва на 400 метров вольным стилем Зирк в Лондоне показал свой лучший результат за два последних сезона на дистанции 100 метров баттерфляем, 51,61 секунды.
Зирк примет участие и в финальном этапе Мировой лиги по плаванию, который состоится 20-21 декабря в Лас-Вегасе. В финальных соревнованиях примут участие от Европы команды Energy Standard и London Roar, от США Cali Condors и LA Current.