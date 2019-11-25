Министерство финансов хочет снизить акциз на дизельное топливо

«Решение о повышении акциза на дизельное топливо было недальновидным: воспользовались снижением стоимости нефти на мировом рынке, но в то же время никто не мог или не хотел предвидеть, что цены на топливо упадут и в других странах», - заявил министр финансов Мартин Хельме. По словам министра, повышение акциза привело к тому, что зарубежные конкуренты сначала стали перенимать у эстонских транспортных предприятий перевозку зарубежных грузов, а позже они взялись за доставку товаров внутри страны.

«По этой причине предстоящей весной во время обсуждения бюджетной стратегия, я хочу сделать предложение снизить акциз на дизельное топливо, основываясь на результатах исследования», - сказал Хельме.

Проведенный среди транспортных компании Эстонии опрос показал, что одной из основных причин, препятствующих развитию бизнеса, считают низкий уровень цен на грузоперевозки, а также непомерно высокий уровень топливных акцизов. Если низкая стоимость грузоперевозок обусловлена приходом на рынок компаний из Латвии и Литвы и является проблемой для небольших предприятий, то крупные компании больше всего страдают по причине высоких акцизов на топливо. В то же время важным сдерживающим развитие бизнеса фактором считают жесткую конкуренцию в сфере грузоперевозок, а также нечестные методы конкуренции со стороны зарубежных предприятий.