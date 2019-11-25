Германия не будет запрещать Huawei участвовать в развертывании сети 5G

Таким образом, сторонники исключения из процесса китайской компании Huawei оказались в меньшинстве, а окончательной стала позиция, высказанная канцлером, Ангелой Меркель: критерием выбора будут не предпочтения в отношении той или иной компании, а стандарты безопасности.

Все операторы связи в Германии, которая имеет тесные торговые связи с Китаем, являются клиентами Huawei (говоря точнее, оборудование Huawei — это 70% сотовых сетей в стране). Они уже предупреждали, что запрет Huawei участвовать в развертывании сетей 5G приведет к многолетним задержкам и повышению затрат на миллиарды евро.