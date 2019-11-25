Страшная травма не помешала защитнику "Флориды" Кейту Яндлу продолжить свою рекордную серию

Сразу после инцидента Яндл отправился в раздевалку. Но, несмотря на серьёзный удар, защитник вернулся на лёд в третьем периоде. Также он принял участие в следующем матче своей команды с «Баффало Сэйбрз». Этот матч стал для Яндла уже 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для игроков лиги из числа действующих хоккеистов.