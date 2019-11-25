В нижегородской школе более 40 детей пострадали от отравления газом

«25 ноября в Вадскую ЦРБ доставлено 44 человека (43 ребенка и один взрослый) из Вадской средней общеобразовательной школы, предположительно, с отравлением бытовым газом», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

«По данным медицины катастроф, на 13:00 тяжёлых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле.

По поручению главы региона на место выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. На месте будет организован штаб.

В свою очередь в региональном следственном управлении СКР агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

На сайте СУ СКР сообщается, что «предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа».

В Единой диспетчерской службе Вадского района Нижегородской области агентству «Интерфакс-Поволжье» уточнили, что «на газораспределительной станции произошёл выброс одоранта (вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха - ИФ)».

На сайте Вадской средней школы отмечается, что в здании школы обучаются ученики с 5 по 11 класс.