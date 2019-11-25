В октябре из-за ошибки в ПО нельзя было регистрировать новорожденных: не работали и другие госсистемы

Из-за данного инцидента 25 октября не работали, к примеру, автобусная билетная система в Таллинне и Тарту, регистрация рождения и смерти, а также регистрация на экзамены по вождению.

Также частично была нарушена работа Коммерческого регистра и Крепосткой книги.

Когда Центр развития и инфотехнологии Министерства внутренних дел выяснил причину ошибки, то восстановил данные и удалил вызвавшие инцидент компонентны за полдня.

По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в октябре происходили и другие кибер-инциденты.

К примеру, тысячи жителей Эстонии получили фишинговые письма. Были скомпрометированы учетные записи э-почты двух эстонских университетов, двух больших больниц, топливной компании, фирмы по обслуживанию дорог и других компаний, поскольку сотрудники попались на уловку мошенников и отреагировали на письма. Предприятия и учреждения узнали о проблеме, когда увидели, что с захваченных аккаунтов отправляются десятки тысяч фишинговых писем.