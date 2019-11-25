Ветеринарно-пищевой департамент временно закрыл рыбозаводы M.V.Wool

Решение закрыть заводы было принято после тщательного анализа, на основании которого департамент пришел к выводу, что принятые предприятием меры по уничтожению опасной бактерии листерия были недостаточными, говорится в распространенном 25 ноября сообщении ведомства.

"Поскольку действия компании до настоящего времени не обеспечили контроль рисков, то приостановка переработки пищевых продуктов на предприятии является мерой, которая обеспечит, чтобы зараженная возбудителем заболевания продукция не дошла до потребителя", - сказал гендиректор Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда.