В Таиланде ввели минимальную стоимость путевки для иностранных туристов

Туристы из стран Юго-Восточной Азии будут обязаны заплатить за посещение Таиланда не менее 800 бат в сутки (23 евро). Для граждан из других стран Азии нижняя граница стоимости туров составит 1000 бат (29 евро). Для гостей из Европы и США цена турпакета будет начинаться от 1500 за сутки (44 евро). При этом в расчет не берется цена авиаперелета, пишет Turizm.