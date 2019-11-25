В Таиланде ввели минимальную стоимость путевки для иностранных туристов

В Таиланде установили минимальную стоимость туристического пакета для туристов. Ограничение начнет действовать с января 2020 года.
Туристы из стран Юго-Восточной Азии будут обязаны заплатить за посещение Таиланда не менее 800 бат в сутки (23 евро). Для граждан из других стран Азии нижняя граница стоимости туров составит 1000 бат (29 евро). Для гостей из Европы и США цена турпакета будет начинаться от 1500 за сутки (44 евро). При этом в расчет не берется цена авиаперелета, пишет Turizm.
Как отметили в комитете по туризму Таиланда, инициатива, в первую очередь, направлена на китайских путешественников и призвана избавиться от туров с нулевой прибылью.
Специалисты туриндустрии заявили, что нововведение может привести к росту цен на отдых в Таиланде.