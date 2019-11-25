Швеция перестает называть Белоруссию "Белой Россией"

Переименование призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Белоруссии в интересах белорусского гражданского общества и диаспоры в Швеции, отмечается в заявлении.

Решение приурочено к официальному визиту в Минск главы шведской дипоматии Анн Линде, который проходит 24-25 ноября. Линде стала первым с 1992 года главой МИД Швеции, совершившим деловую поездку в Белоруссию. Ее сопровождает Пекка Хаависто, возглавляющий министерство иностранных Финляндии, которая в настоящий момент председательствует в ЕС. Одна из главных тем визита - соблюдение прав человека и демократических принципов в Белоруссии.

В связи с переименованием посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик в своем микроблоге в Twitter выразил благодарность "всем шведам и белорусам, которые помогли прийти к этому".