Швеция перестает называть Белоруссию "Белой Россией"

Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах для обозначения Белоруссии слова Vitryssland, которое дословно переводится как "Белая Россия". Его заменяют на наименование "Belarus", сообщает шведское министерство иностранных дел на своей интернет-странице в понедельник, 25 ноября, передает Deutsche Welle.
Переименование призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Белоруссии в интересах белорусского гражданского общества и диаспоры в Швеции, отмечается в заявлении.
Решение приурочено к официальному визиту в Минск главы шведской дипоматии Анн Линде, который проходит 24-25 ноября. Линде стала первым с 1992 года главой МИД Швеции, совершившим деловую поездку в Белоруссию. Ее сопровождает Пекка Хаависто, возглавляющий министерство иностранных Финляндии, которая в настоящий момент председательствует в ЕС. Одна из главных тем визита - соблюдение прав человека и демократических принципов в Белоруссии.
В связи с переименованием посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик в своем микроблоге в Twitter выразил благодарность "всем шведам и белорусам, которые помогли прийти к этому".
Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі @Utrikesdep, асабіста Міністру @AnnLinde і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы! https://t.co/fKf3EYgEOl— Dmitry Mironchik (@DmitryMironchik) November 24, 2019