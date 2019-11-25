Картина дня: страшная тайна мустамяэской квартиры, отставка Ярвика и снижение акциза на топливо

Правительство ЭР освободило от должности канцлера Леметти и заменит министра Ярвика

На сегодняшнем внеочередном телефонном заседании правительство ЭР по ходатайству министра сельской жизни Марта Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством решило освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти. Позже на пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас сообщил, что свой пост покинет и министр сельской жизни Марта Ярвика. Читать далее...

Интересующийся военным делом Олег хранил в мустамяэской квартире 200 килограммов взрывчатки

Середина июня. Олег, мужчина в возрасте за 50 лет, улегся на диван в своей мустамяэской квартире. Он живет в панельной девятиэтажке. По соседству с ним проживает еще сотня людей. Читать далее...

Министерство финансов хочет снизить акциз на дизельное топливо

После оглашения результатов проведенного Институтом конъюнктуры исследования в Министерстве финансов сообщили, что рассматривают возможность снижения акциза на дизельное топливо, поскольку это может способствовать конкурентоспособности транспортных предприятий. Читать далее...

Danske пришел конец: 10 000 клиентов в один момент сменили банк

Банки LHV и Danske 23 ноября закрыли сделку: LHV стал владельцем принадлежавших эстонскому филиалу Danske Bank кредитных портфелей частных лиц. По итогу сделки кредитный портфель LHV вырос на 393 миллиона евро. Читать далее...

Ирене Кяосаар: надо было сразу переводить все образование на эстонский язык

Развитие образования в Эстонии тормозится из-за нерешительности политиков, из-за которой многие русскоязычные основные школы безответственно относятся к преподаванию государственного языка, считает руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. Читать далее...

Ветеринарно-пищевой департамент временно закрыл рыбозаводы M.V.Wool

Ветеринарно-пищевой департамент принял решение приостановить с 25 ноября производство на рыбоперерабатывающих заводах компании M.V.Wool в волости Харку и Вихтерпалу. Читать далее...

В Эстонии будут применены новые методы в борьбе с насилием в близких отношениях

25 ноября является Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. За последние четыре года в Эстонии от рук сожителя или члена семьи лишился жизни 41 человек, а тяжкие повреждения получили почти 130 человек. Читать далее...

В Таллинне остановлено движение судов Eckerö Line: аннулировано несколько рейсов

В понедельник остановлено движение судов компании Eckerö Line, в связи с участием финского Союза моряков в забастовке солидарности, чтобы поддержать финский Союз работников почты и логистики PAU. В понедельник аннулированы рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo. Читать далее...

Все рейсы Finnair из Таллиннского аэропорта на 25 ноября отменены