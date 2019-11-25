Угрожавший развалом коалиции Мартин Хельме отказался от своих слов: правительство не развалится

«У меня уже спросили, что стало с моей прежней позицией, что если Марта Ярвика снимут, то правительство развалится. Не развалится, нынешнее правительство очень нужно Эстонии. Нам было нужно взять тайм-аут и обговорить дела с партнерами по коалиции», - написал Хельме в социальных сетях.

По словам Хельме, было нужно создать нормальную стартовую позицию для следующего министра, и дать возможность уходящему министру уйти достойно, а также продолжить вносить свой вклад в партию и дальше.

«Смысл моих слов две недели назад заключался в том, что решения мы принимаем сообща, а не в одностороннем порядке. И общее решение коалиционных руководителей заключалось в смене министра сельской жизни», - написал Хельме.

Заместитель руководителя Консервативной партии Эстонии, министр финансов Мартин Хельме две недели назад, 11 ноября, после встречи с партнерами по коалиции сказал, что уход оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика будет означать правительственный кризис.

«Тогда у нас больше нет правительства», - ответил Хельме на вопрос, что будет, если премьер-министр Юри Ратас решит, что Ярвику нет места в правительстве.

На вопрос, уйдет ли EKRE в таком случае из правительства, Хельме ответил, что это будет означать, что кризис доверия возник не только в отношении одного министра, но и в отношении всей партии, которая доверяет своему министру.