Угрожавший развалом коалиции Мартин Хельме отказался от своих слов: правительство не развалится

Входящий в Консервативную народную партию Эстонии министр финансов Мартин Хельме, который две недели назад сказал, что уход министра сельской жизни Марта Ярвика будет означать развал коалиции, теперь заверил, что правительство не развалится, пишет Postimees.
«У меня уже спросили, что стало с моей прежней позицией, что если Марта Ярвика снимут, то правительство развалится. Не развалится, нынешнее правительство очень нужно Эстонии. Нам было нужно взять тайм-аут и обговорить дела с партнерами по коалиции», - написал Хельме в социальных сетях.
По словам Хельме, было нужно создать нормальную стартовую позицию для следующего министра, и дать возможность уходящему министру уйти достойно, а также продолжить вносить свой вклад в партию и дальше.
«Смысл моих слов две недели назад заключался в том, что решения мы принимаем сообща, а не в одностороннем порядке. И общее решение коалиционных руководителей заключалось в смене министра сельской жизни», - написал Хельме.
Заместитель руководителя Консервативной партии Эстонии, министр финансов Мартин Хельме две недели назад, 11 ноября, после встречи с партнерами по коалиции сказал, что уход оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика будет означать правительственный кризис.
«Тогда у нас больше нет правительства», - ответил Хельме на вопрос, что будет, если премьер-министр Юри Ратас решит, что Ярвику нет места в правительстве.
На вопрос, уйдет ли EKRE в таком случае из правительства, Хельме ответил, что это будет означать, что кризис доверия возник не только в отношении одного министра, но и в отношении всей партии, которая доверяет своему министру.
«Я доверяю Ярвику и считаю, что он делал хорошую работу. Я надеюсь, что наши партнеры по коалиции тоже доверяют Ярвику, и мы найдем путь для движения вперед», - сказал Хельме.