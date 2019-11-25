Пн, 25.11.2019
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  • Фото: мать и ребенок сбежали от пьяного водителя Lexus

Фото: мать и ребенок сбежали от пьяного водителя Lexus

Вчера вечером около 20:00 на дороге Пухья-Конгута произошло ДТП, когда пьяный водитель выехал на своем автомобиле Lexus на встречную полосу и столкнулся там со Škoda.

По словам сотрудника аварийной службы полиции Рандо Йыэметса, управлявший Lexus 36-летний водитель был в сильном опьянении и после столкновения со Škoda хотел продолжить путь. Испугавшись непредсказуемых действий пьяного человека, находившиеся в Škoda мать и ребенок скрылись в расположенном рядом поле, пишет Tartu Postimees.

Водитель Lexus проехал несколько километров в сторону Пухья, но затем решил развернуться и вновь проехать мимо места аварии. Мать и ребенок по-прежнему прятались в поле.

Ехавший в сторону Эльва полицейский патруль задержал нарушителя. Мужчина отказался от сотрудничества со стражами порядка и его доставили в отделение для сдачи крови.

Мать и ребенок не пострадали.

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