Фото: мать и ребенок сбежали от пьяного водителя Lexus

По словам сотрудника аварийной службы полиции Рандо Йыэметса, управлявший Lexus 36-летний водитель был в сильном опьянении и после столкновения со Škoda хотел продолжить путь. Испугавшись непредсказуемых действий пьяного человека, находившиеся в Škoda мать и ребенок скрылись в расположенном рядом поле, пишет Tartu Postimees.

Водитель Lexus проехал несколько километров в сторону Пухья, но затем решил развернуться и вновь проехать мимо места аварии. Мать и ребенок по-прежнему прятались в поле.

Ехавший в сторону Эльва полицейский патруль задержал нарушителя. Мужчина отказался от сотрудничества со стражами порядка и его доставили в отделение для сдачи крови.