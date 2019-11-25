Ограбление века: из музея в Дрездене украдены украшения на сумму около миллиарда евро

Злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин три комплекта украшений с бриллиантами, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленом своде" украшения не имеют продажной стоимости.

Как сообщили сотрудники полиции на пресс-конференции, злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений". В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 млн евро. Она до сих пор не найдена.

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер написал в своем микроблоге в Twitter, что кража затронула всю федеральную землю. "Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - заявил Кречмер.