Хельме: Ярвик был вынужден уйти для прекращения войны чиновников против министра

«Мы в EKRE не отступились от Марта Ярвика. Мы поддерживаем Марта Ярвика. По нашему мнению, Март Ярвик не виновен во всех тех грехах, которые ему приписываются», - сказал Хельме в понедельник журналистам.

Выводы, сделанные комиссией под руководством госсекретаря Таймара Петеркопа по поводу Ярвика, Хельме назвал односторонними, но при этом заверил, что он не сомневается в беспристрастности Петеркопа.

По словам Хельме, коалиция обсудила вопрос Ярвика в понедельник утром. «Я предоставил решать окончательно премьер-министру, то есть дал премьеру зеленый свет (освободить Ярвика от должности)», - добавил Хельме.

Хельме подчеркнул, что освобождение от должности канцлера министерства Иллара Леметти было требованием партии EKRE.

«Ярвик должен был уйти со своего поста, чтобы в министерстве прекратилась партизанская война (против министра)», - сказал Хельме. По его словам, в результате министерство, получив нового министра и нового канцлера, сможет продолжить с чистого листа.