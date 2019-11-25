Март Ярвик: я действовал на основании законов и по совести

«В последние недели я получил много поддержки и позитивных сообщений от наших сторонников по всей Эстонии.

В качестве министра сельской жизни я действовал на основании законов и по совести, чтобы стоять за интересы земледельцев и селян. Делать эту работу успешно можно только при хорошем сотрудничестве с коллективом министерства и подчиненных ему учреждений.

В качестве одного из важнейших приоритетов правящего союза мы определили государственную реформу, которая предполагает и реорганизацию и осовременивание деятельности государственного аппарата. Нам необходим приспосабливающийся и работоспособный госаппарат, более гибкая, чем была до сих пор, правящая и административная организация, нам нужно снижение бюрократии, а также более эффективная и результативная, чем была до сих пор, деятельность госаппарата.

С момента вступления в должность министра я поставил перед собой цель изменить как аппарат министерства, так и подчиненных ему учреждений, в том числе Ветеринарно-пищевого департамента и PRIA, которые до сих пор работали в бюрократическом и совсем негибком стиле. Я хотел, чтобы они были более ориентированы на конструктивное сотрудничество с селянами. К сожалению, часть верховного руководства министерства и подчиненных учреждений во главе с канцлером не проявили глубокого желания изменить бюрократический и противостоящий сектору стиль работы. Этому есть несколько красочных примеров, особенно в области пищевой безопасности и производстве, связанном с дотациями Европейского союза.

Мое как министра сотрудничество с канцлером дало трещину в тот момент, когда на основании аудита Госконтроля в мае я решил провести внеочередной аудит в плане управления и координации области пищевой безопасности, чтобы выяснить причины выявленных недочетов. Канцлер оказал четкое противостояние проведению аудита, назвав это «травмированием чиновников».

К сожалению, рабочие отношения не складывались и после, разногласия углублялись, и как министр я был вынужден прекратить сотрудничество с канцлером. Вызванная оппозицией и СМИ истерия против меня серьезно нарушила трудовой мир в правительстве. В то же время я не посчитал правильным уйти в отставку под давлением СМИ и оппозиции сам, поскольку я не могу согласиться и с основными необоснованными претензиями, которые содержались в отчете государственного секретаря Таймара Петеркопа. Надеюсь, что уже в ближайшее время и под руководством нового министра будет возможно восстановить рабочий мир в министерства и правительстве.

Благодарю всех, с кем мы начали сотрудничество для реализации целей, поставленных нынешним правительством, для развития сельской жизни и сельского хозяйства, а также для укрепления жизненной силы в сельских регионах.