Вт, 26.11.2019
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  • Большие учения: не удивляйтесь, если в субботу в вашу дверь постучит полиция!
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Большие учения: не удивляйтесь, если в субботу в вашу дверь постучит полиция!

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

В субботу, 30 ноября, в рамках учений Кайтселийта ORKAAN 14 полиция проведет в Пярнуском, Ляэнеском, Сааремааском и Хийумааском уездах учения по организации масштабной эвакуации.

Цель учений – отработать процедуры масштабной эвакуации населения и зафиксировать процессы эвакуации. Для этого в ходе учений будут протестированы схемы созыва полицейских, отработаны командование штабом, сотрудничество со Спасательным департаментом, Кайтселийтом и женской организацией Кайтселийта (Naiskodukaitse), а также создание пунктов эвакуации и организации их работы.

Кроме того, полицейские проведут учения по оповещению населения на случай масштабной эвакуации. По сценарию учений, жителям Пярнумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа может угрожать опасность и поэтому их следует эвакуировать. По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, организация масштабной эвакуации в кризисной ситуации является задачей именно полиции.

«Мы хотим проиграть события учений по возможности реалистично, поэтому в субботу полицейские действительно будут ходить от двери к двери в определенных районах этих четырех уездов. На самом деле в ходе учений из домов никого эвакуировать не будут, но полицейские будут беседовать с людьми о готовности к кризисам и о масштабной эвакуации и раздавать информационные материалы», – сказал Кыплас.

Префект подчеркнул, что крайне важно повышать сознательность жителей на случай возможной кризисной ситуации. «Произошедшее в Выру отключение электричества ясно продемонстрировало, что нам следует повышать готовность к подобным ситуациям, поэтому мы просим жителей отнестись к учениям с пониманием», – добавил Кайдо Кыплас.

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