Полиция проведет учения по организации масштабной эвакуации

Цель учений – отработать процедуры масштабной эвакуации населения и зафиксировать процессы эвакуации. Для этого в ходе учений будут протестированы схемы созыва полицейских, отработаны командование штабом, сотрудничество со Спасательным департаментом, Кайтселийтом и женской организацией Кайтселийта (Naiskodukaitse), а также создание пунктов эвакуации и организации их работы.

Кроме того, полицейские проведут учения по оповещению населения на случай масштабной эвакуации. По сценарию учений, жителям Пярнумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа может угрожать опасность и поэтому их следует эвакуировать. По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, организация масштабной эвакуации в кризисной ситуации является задачей именно полиции.

«Мы хотим проиграть события учений по возможности реалистично, поэтому в субботу полицейские действительно будут ходить от двери к двери в определенных районах этих четырех уездов. На самом деле в ходе учений из домов никого эвакуировать не будут, но полицейские будут беседовать с людьми о готовности к кризисам и о масштабной эвакуации и раздавать информационные материалы», – сказал Кыплас.