Не пристегнутая ремнем безопасности женщина-водитель вылетела при ДТП из машины и погибла

Сегодня, 25 ноября, в 12:11 центр тревоги получил сообщение о съехавшем с дороги в деревне Ура (волость Ляэнеранна) легковом автомобиле Opel. Управлявшая этой машиной женщина погибла на месте происшествия.
По словам полицейского Андруса Ваарика, автомобиль ехал со стороны Коонга и на пологом повороте вылетел с дороги в поле. «Следов торможения на дороге мы не обнаружили, машина перевернулась через крышу и, к сожалению, женщина-водитель погибла на месте происшествия.
Она была не пристегнута ремнем безопасности и вылетела из машины. «Будь то длинный или короткий путь, ремень безопасности в момент ДТП оберегает нас от самого страшного», - напомнил Ваарик всем водителям.
Возможные проблемы со здоровьем и трезвость водителя будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.