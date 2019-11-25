Пн, 25.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Непристегнутая ремнем безопасности женщина-водитель вылетела при ДТП из машины и погибла

Непристегнутая ремнем безопасности женщина-водитель вылетела при ДТП из машины и погибла

Полицейский автобус.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сегодня, 25 ноября, в 12:11 центр тревоги получил сообщение о съехавшем с дороги в деревне Ура (волость Ляэнеранна) легковом автомобиле Opel. Управлявшая этой машиной женщина погибла на месте происшествия.

По словам полицейского Андруса Ваарика, автомобиль ехал со стороны Коонга и на пологом повороте вылетел с дороги в поле. «Следов торможения на дороге мы не обнаружили, машина перевернулась через крышу и, к сожалению, женщина-водитель погибла на месте происшествия.

Она была не пристегнута ремнем безопасности и вылетела из машины. «Будь то длинный или короткий путь, ремень безопасности в момент ДТП оберегает нас от самого страшного», - напомнил Ваарик всем водителям.

Возможные проблемы со здоровьем и трезвость водителя будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ