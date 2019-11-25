Непристегнутая ремнем безопасности женщина-водитель вылетела при ДТП из машины и погибла

По словам полицейского Андруса Ваарика, автомобиль ехал со стороны Коонга и на пологом повороте вылетел с дороги в поле. «Следов торможения на дороге мы не обнаружили, машина перевернулась через крышу и, к сожалению, женщина-водитель погибла на месте происшествия.

Она была не пристегнута ремнем безопасности и вылетела из машины. «Будь то длинный или короткий путь, ремень безопасности в момент ДТП оберегает нас от самого страшного», - напомнил Ваарик всем водителям.