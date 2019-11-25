Itella: забастовка в Финляндии на нашей работе прямо пока не сказалась

Забастовка почтовиков Финляндии до сего времени не оказала прямого влияния на работу эстонского логистического звена Почты Финляндии, предприятия Itella.
«Подавляющее большинство бандеролей, обслуживаемых Itella SmartPOST, являются посылками, отправленными внутри страны или в пределах материковой Европы, при этом транспортная цепочка их доставки Финляндию не пересекает», - сообщила BNS директор отдела обслуживания клиентов Itella Моника Притс.
По ее словам, существенных изменений в объемах посылок в направлении Финляндии в сети Itella заметно не изменился. Притс добавила, что клиенты о возможных двухдневных задержках почтовой доставки осведомлены и с пониманием относятся к сложившейся ситуации.
«Мы верим, что участники забастовки сделают все от них зависящее, чтобы прийти к согласию уже в ближайшее время, чтобы нашу направленную в финскую сторону услугу можно было бы максимально удовлетворительно использовать», - сказала Притс.
В свою очередь, в понедельник предприятие Eesti Post сообщило, что в связи с забастовкой нарушено движение почтовых отправлений по каналам Omniva в направлении Финляндии и из Финляндии - писем и, в определенной мере, и бандеролей.
Нарушено также движение международных почтовых отправлений, идущих транзитом через Финляндию.
Забастовка почтовиков Финляндии началась 11 ноября в 6 часов утра и сначала планировалась до полуночи 24 ноября. В воскресенье вечером профсоюз финских почтовиков PAU сообщил о продлении забастовки до 22 декабря.
Itella Estonia OÜ является логистическим предприятием финской Posti Grupp, работающим в Эстонии с 2006 года.