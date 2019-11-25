Itella: забастовка в Финляндии на нашей работе прямо пока не сказалась

«Подавляющее большинство бандеролей, обслуживаемых Itella SmartPOST, являются посылками, отправленными внутри страны или в пределах материковой Европы, при этом транспортная цепочка их доставки Финляндию не пересекает», - сообщила BNS директор отдела обслуживания клиентов Itella Моника Притс.

По ее словам, существенных изменений в объемах посылок в направлении Финляндии в сети Itella заметно не изменился. Притс добавила, что клиенты о возможных двухдневных задержках почтовой доставки осведомлены и с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

«Мы верим, что участники забастовки сделают все от них зависящее, чтобы прийти к согласию уже в ближайшее время, чтобы нашу направленную в финскую сторону услугу можно было бы максимально удовлетворительно использовать», - сказала Притс.

В свою очередь, в понедельник предприятие Eesti Post сообщило, что в связи с забастовкой нарушено движение почтовых отправлений по каналам Omniva в направлении Финляндии и из Финляндии - писем и, в определенной мере, и бандеролей.

Нарушено также движение международных почтовых отправлений, идущих транзитом через Финляндию.

Забастовка почтовиков Финляндии началась 11 ноября в 6 часов утра и сначала планировалась до полуночи 24 ноября. В воскресенье вечером профсоюз финских почтовиков PAU сообщил о продлении забастовки до 22 декабря.