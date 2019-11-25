Пн, 25.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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  • Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка
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Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка

Пропавшая Лагле.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Лагле.

15-летняя Лагле ушла 21 ноября из патронатного дома в Тарту и до сих пор не вернулась. На ней может быть черная куртка, черные штаны в полоску и белые ботинки.

Если кто-то видел Лагле, просим сообщить об этом в полицию по номеру 112.

В этом году в полицию поступило 2700 сообщений о несовершеннолетних, которые в неизвестном направлении ушли из дома, спецшколы или детского дома. Среди них как мальчики, так и девочки, средний возраст - 14-15 лет.

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