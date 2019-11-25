Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка

15-летняя Лагле ушла 21 ноября из патронатного дома в Тарту и до сих пор не вернулась. На ней может быть черная куртка, черные штаны в полоску и белые ботинки.

Если кто-то видел Лагле, просим сообщить об этом в полицию по номеру 112.