Один из сепаратистов оказался сотрудником разведки Украины

На подконтрольную правительству территорию Украины вернулся сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, более пяти лет выполнявший задание на неподконтрольных территориях Донбасса и одно время бывший "народным мэром" города Горловка Донецкой области.

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказал Матюха в программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

До оккупации Донбасса он также проживал в Горловке, называет его родным городом и своим домом. Во время выполнения миссии его супруга переехала в Киев и не знала, что Эдуард Матюха выполняет на неподконтрольной территории задание ГУР Минобороны.

"Эдуард - это человек, который раздобывал и предоставлял очень много информации, который просто необходим Главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированных территорий", – рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Матюха заявляет, что был одним их инициаторов создания сайта "Миротворец", на котором подписан, как "пособник террористов и боевиков". "Очень удачной была идея создать с моей подачи - не буду скромничать - сайта "Миротворец" и идея включить (меня - ред.) в этой сайт. Будучи "народным мэром" это сделало меня героем на все две республики", - рассказал он.

Матюха недолго исполнял обязанности городского главы, до тех пор, пока вокруг него не вспыхнул конфликт между боевиками, что было одним из первых его заданий.