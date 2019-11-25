Политики обсудят, соответствует ли Лайне Рандъярв должности старейшины Виймси
Политики волости Виймси намерены обсудить, правильно ли поступила старейшина Лайне Рандъярв в истории с увольнением директора школы Хаабнеэме Сирье Тоомла. Не исключено и обсуждение вопроса об отстранении от должности, передает BNS.
Напомним, что 19 ноября управа волости Виймси в чрезвычайном порядке решила расторгнуть трудовой договор с директором школы Хаабнеэме Сирье Тоомла, оправдывая это систематическими случаями насилия в школе. В насилии по отношению к ученику подозревается учитель младших классов.
На следующий день в стенах учебного заведения состоялось собрание, в котором приняли участие представители волостной управы и волостного собрания, члены попечительского совета школы, преподаватели и ученического представительства. Стороны сошлись во мнении, что насилию в любом его проявлении в школе не место. Также волостная управа поменяла решение и решила продолжить сотрудничество с директором Сирье Тоомла.
"Мы не можем быть спокойны, когда о происходящем в волости мы узнаем из газет. То, что произошло, стало для меня неожиданностью", – сообщил новостному порталу ERR председатель волостного собрания Таави Котка.
На вопрос о возможном вотуме недоверия Рандъярв Котка ответил: "Рассмотрим ситуацию целиком, помощник волостного старейшины Георг Ахер подал заявление об уходе". По его словам, члены горсобрания обсудят случай со школой Хаабнеэме в течение недели.
В интервью газете Eesti Päevaleht старейшина Виймси Лайне Рандъярв заявила, что на случаи насилия следует реагировать со всей серьезностью. Она считает ошибкой, что в отношении учителя попросили проявить терпение: "В случаях насилия, особенно с участием несовершеннолетних, чрезмерная реакция лучше, чем недооценивание серьезности темы. Если быть мудрым задним числом, то волостная управа должна была отреагировать сразу после собрания 23 октября, когда поступила первая информация о ненадлежащем обращении учителя с учеником, оповестить полицию и службу по защите детей".
В статье Eesti Päevaleht также говорится о том, что взявшая на себя вину Рандъярв может лишиться из-за случившегося своего поста.