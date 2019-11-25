По следам скандала: Керсти Кальюлайд сделала заявление
Премьер-министр Юри Ратас встретился с президентом Керсти Кальюлайд в 17:30. После встречи глава государства сделала заявление для прессы, передает Postimees.
Прежде всего президент подписала перед журналистами решение об отставке министра сельской жизни Марта Ярвика.
«Только что подписала решение номер 510 и, по предложению премьер-министра, освободила от должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Я хочу извиниться перед Илларом Леметти за то, как государство с ним поступило», - сказала Кальюлайд.
«Недопустимо, что из чиновник, обративший внимание на некомпетентность и возможную коррупцию, стал проблемой. Мне это глубоко непонятно. Канцлер защищал государство от самоуправства политиков», - отметила Кальюлайд.
В заключение президент выразила надежду, что подобное поведение не войдет в норму.