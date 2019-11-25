По следам скандала: Керсти Кальюлайд сделала заявление

Прежде всего президент подписала перед журналистами решение об отставке министра сельской жизни Марта Ярвика.

«Только что подписала решение номер 510 и, по предложению премьер-министра, освободила от должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Я хочу извиниться перед Илларом Леметти за то, как государство с ним поступило», - сказала Кальюлайд.

«Недопустимо, что из чиновник, обративший внимание на некомпетентность и возможную коррупцию, стал проблемой. Мне это глубоко непонятно. Канцлер защищал государство от самоуправства политиков», - отметила Кальюлайд.