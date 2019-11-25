Департамент предупреждает: под прикрытием этого бренда орудуют мошенники

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента государственной инфосистемы (RIA). Руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE Тыну Таммер отметил, что к нынешнему моменту об активности мошенников департамент оповестили не только многочисленные предприятия, но и частные лица.

«Содержание рассылаемых мошенниками писем то же, что и на прошлой неделе. Изменился только адрес: если на прошлой неделе они писали под именем dnsestonia.com, то теперь — dnsestonia.org», — пояснил Таммер.

Схема действия мошенников тоже достаточно стандартна — предприятие или частное лицо получает от DNS Estonia письменное предупреждение о том, что якобы кто-то пытается зарегистрировать в интернете веб-страницу под названием, похожим на название страницы предприятия.

Далее мошенники предлагают обратиться именно к DNS Estonia, обещая по льготным расценкам открыть новую страницу, при этом предлагая купить страницу, уже прошедшую регистрацию.

Поскольку в Эстонии нет предприятия с названием DNS Estonia, то, скорее всего, речь идет о кибер-мошенниках, считают в RIA.