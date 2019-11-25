Новое кольцо в Нарве: выглядит пугающе сложно, но позволяет удвоить пропускную способность

Обретает конкретные очертания проект реконструкции транзитных дорог TEN-T, в ходе которого будут перестроены проезжие части улиц Раху и Кереса, а также кольцо в центре Нарвы. Готов и согласован во всех инстанциях предварительный проект, зимой город будет искать подрядчика для строительства, которое должно начаться в августе. Самая обсуждаемая часть проекта - замысловатая кольцевая развязка вместо привычного, но тоже, впрочем, нестандартного кольца.
Сейчас или никогда
Проект TEN-T предполагает реконструкцию части улицы Раху и всей улицы Кереса с созданием новых перекрестков, а также создание, по сути, совершенно новой кольцевой развязки на месте нынешнего кольца в центре города.
“Мы улучшаем проходимость этого участка, ликвидируем “бутылочные горлышки” и создаем условия для безопасного движения пешеходов”, - сформулировал цели проекта директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайа.
По расчетам, пропускная способность нового кольца будет в 2,3 раза выше, чем у нынешнего. Повысится, по оценке экспертов, и безопасность. Реконструкция кольца и двух улиц будет стоить 11,7 млн евро, из них почти 9 млн евро предоставляет государство.
В пятницу чиновники представили предварительный проект на совместном заседании трех комиссий горсобрания - градостроительной, транспортной и по городскому хозяйству. Принципиальных возражений не возникло.
Проект тянется с 2016 года и за это время предполагаемая дата начала строительства несколько раз откладывалась. По словам Юрия Сайя, если бы сейчас по требованию политиков пришлось вносить в проект изменения, понадобились бы новые расчеты пропускной способности, новая экспертиза безопасности, и уложиться в отведенный на проект срок было бы уже невозможно. В случае нарушения сроков, на государственное финансирование уже нельзя будет рассчитывать, а без него реализовать проект невозможно.
“Мы сейчас уже прямо на грани, потому что проект занял много времени”, - сказал Юрий Сайя.
По текущему плану конкурс госпоставки должен пройти до февраля. С февраля до июля планируется на основе предварительного проекта составить уже детальный рабочий проект. И с августа 2020 года до конца 2021 года запланированы непосредственно строительные работы.
Как будет организовано движение в центре Нарвы на время масштабной реконструкции, станет понятно только перед началом работ.
“Всегда составляется проект на такие работы, рассчитываются все варианты, куда направить потоки. Это, можно сказать, научная и достаточно тонкая работа, - сказал Юрий Сайя. - И это решается уже на стадии строительства - строитель будет нанимать отдельную фирму, которая занимается безопасностью дорожного движения”.
Как будем ездить через центр Нарвы в 2022 году?
На протяжении улиц Раху и Кереса запланировано множество отдельных изменений - появляются новые съезды, некоторые съезды ликвидируются. На улице Кереса все пешеходные переходы будут оснащены светофорами.
Но самые большие изменения, конечно связаны с новой кольцевой развязкой, которая по-другому соединит улицы Кереса, Пушкина, Тулевику, Таллиннское шоссе и Петровскую площадь.
Это будет так называемое турбо-кольцо, перед которым потоки машин разделяются островками безопасности. На самом кольце будет две полосы, и они также будут отделены друг от друга. Чтобы проехать через кольцо на нужную вам улицу, надо будет еще перед кольцом перестроиться в нужный ряд. Перестроиться прямо на кольце будет невозможно.
При этом, с каждой улицы можно будет повернуть на соседнюю улицу направо, не въезжая на само кольцо. Например, с Таллиннского шоссе можно будет свернуть на ул. Кереса примерно, как сейчас.
В том месте, где транзитные грузовики сейчас выезжают с пограничного пункта на улице Тулевику на кольцо, будет фактически отдельный, регулируемый светофорами перекресток улиц Тулевику и Пушкина, примыкающий к турбо-кольцу. Другие въезды на обновленное кольцо не будут оборудованы светофорами.
Проект затронет и начало Таллиннского шоссе. Здесь появится съезд к будущему магазину Lidl, а посреди шоссе появится разделительная полоса. При движении к кольцу останутся две полосы - одна на кольцо, другая - на улицу Кереса, минуя кольцо. А при съезде с кольца на Таллиннское шоссе останется только одна полоса.
Благодаря тому, что потоки транспорта разделяются островками безопасности, почти все пешеходные переходы на новой развязке будут пересекать только одну полосу, что сделает движение пешеходов более безопасным, чем сейчас. Путь для пешеходов от 12-этажного здания на улицу Кереса станет гораздо короче. Кроме того, снова появится пешеходный переход у дома №6 по Таллиннскому шоссе, который в прошлом был примерно на этом же месте.