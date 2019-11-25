Новое кольцо в Нарве: выглядит пугающе сложно, но позволяет удвоить пропускную способность

Сейчас или никогда

Проект TEN-T предполагает реконструкцию части улицы Раху и всей улицы Кереса с созданием новых перекрестков, а также создание, по сути, совершенно новой кольцевой развязки на месте нынешнего кольца в центре города.

“Мы улучшаем проходимость этого участка, ликвидируем “бутылочные горлышки” и создаем условия для безопасного движения пешеходов”, - сформулировал цели проекта директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайа.

Директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя. ФОТО: Николай Андреев

По расчетам, пропускная способность нового кольца будет в 2,3 раза выше, чем у нынешнего. Повысится, по оценке экспертов, и безопасность. Реконструкция кольца и двух улиц будет стоить 11,7 млн евро, из них почти 9 млн евро предоставляет государство.

В пятницу чиновники представили предварительный проект на совместном заседании трех комиссий горсобрания - градостроительной, транспортной и по городскому хозяйству. Принципиальных возражений не возникло.

Проект тянется с 2016 года и за это время предполагаемая дата начала строительства несколько раз откладывалась. По словам Юрия Сайя, если бы сейчас по требованию политиков пришлось вносить в проект изменения, понадобились бы новые расчеты пропускной способности, новая экспертиза безопасности, и уложиться в отведенный на проект срок было бы уже невозможно. В случае нарушения сроков, на государственное финансирование уже нельзя будет рассчитывать, а без него реализовать проект невозможно.

“Мы сейчас уже прямо на грани, потому что проект занял много времени”, - сказал Юрий Сайя.

По текущему плану конкурс госпоставки должен пройти до февраля. С февраля до июля планируется на основе предварительного проекта составить уже детальный рабочий проект. И с августа 2020 года до конца 2021 года запланированы непосредственно строительные работы.

Как будет организовано движение в центре Нарвы на время масштабной реконструкции, станет понятно только перед началом работ.

“Всегда составляется проект на такие работы, рассчитываются все варианты, куда направить потоки. Это, можно сказать, научная и достаточно тонкая работа, - сказал Юрий Сайя. - И это решается уже на стадии строительства - строитель будет нанимать отдельную фирму, которая занимается безопасностью дорожного движения”.

Дорожные указатели на кольце в центре Нарвы станут сложнее, чем сейчас. ФОТО: Николай Андреев

Как будем ездить через центр Нарвы в 2022 году?

На протяжении улиц Раху и Кереса запланировано множество отдельных изменений - появляются новые съезды, некоторые съезды ликвидируются. На улице Кереса все пешеходные переходы будут оснащены светофорами.

Но самые большие изменения, конечно связаны с новой кольцевой развязкой, которая по-другому соединит улицы Кереса, Пушкина, Тулевику, Таллиннское шоссе и Петровскую площадь.

Это будет так называемое турбо-кольцо, перед которым потоки машин разделяются островками безопасности. На самом кольце будет две полосы, и они также будут отделены друг от друга. Чтобы проехать через кольцо на нужную вам улицу, надо будет еще перед кольцом перестроиться в нужный ряд. Перестроиться прямо на кольце будет невозможно.

При этом, с каждой улицы можно будет повернуть на соседнюю улицу направо, не въезжая на само кольцо. Например, с Таллиннского шоссе можно будет свернуть на ул. Кереса примерно, как сейчас.

В том месте, где транзитные грузовики сейчас выезжают с пограничного пункта на улице Тулевику на кольцо, будет фактически отдельный, регулируемый светофорами перекресток улиц Тулевику и Пушкина, примыкающий к турбо-кольцу. Другие въезды на обновленное кольцо не будут оборудованы светофорами.

Проект затронет и начало Таллиннского шоссе. Здесь появится съезд к будущему магазину Lidl, а посреди шоссе появится разделительная полоса. При движении к кольцу останутся две полосы - одна на кольцо, другая - на улицу Кереса, минуя кольцо. А при съезде с кольца на Таллиннское шоссе останется только одна полоса.