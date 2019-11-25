В Финляндии набирают обороты забастовки: через неделю могут остановиться поезда

В Финляндии набирают обороты забастовки солидарности с почтовиками. Профсоюз железнодорожников RAU объявил о новых мерах в поддержку бастующих почтовиков, передает Yle.
В пятницу 29.11. бастовать будут сотрудники билетных касс и точек обслуживания клиентов.
В понедельник 2 декабря на забастовку выйдут машинисты пригородных электричек, а 3 декабря на сутки остановятся поезда дальнего следования и товарные поезда.
Кроме того, 9 декабря на забастовку могут выйти сотрудники центров управления движением поездов.
Данные меры вступят в силу, если к моменту их начала трудовой конфликт в Почте не будет улажен.