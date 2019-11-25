Пн, 25.11.2019
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В Финляндии набирают обороты забастовки: через неделю могут остановиться поезда

Финская почта.

ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

В Финляндии набирают обороты забастовки солидарности с почтовиками. Профсоюз железнодорожников RAU объявил о новых мерах в поддержку бастующих почтовиков, передает Yle.

В пятницу 29.11. бастовать будут сотрудники билетных касс и точек обслуживания клиентов.

В понедельник 2 декабря на забастовку выйдут машинисты пригородных электричек, а 3 декабря на сутки остановятся поезда дальнего следования и товарные поезда.

Кроме того, 9 декабря на забастовку могут выйти сотрудники центров управления движением поездов.

Данные меры вступят в силу, если к моменту их начала трудовой конфликт в Почте не будет улажен.

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