В Финляндии набирают обороты забастовки: через неделю могут остановиться поезда

В пятницу 29.11. бастовать будут сотрудники билетных касс и точек обслуживания клиентов.

В понедельник 2 декабря на забастовку выйдут машинисты пригородных электричек, а 3 декабря на сутки остановятся поезда дальнего следования и товарные поезда.

Кроме того, 9 декабря на забастовку могут выйти сотрудники центров управления движением поездов.