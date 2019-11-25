Вор украл из автомобиля банковские карты и снял с них около 2000 евро

В полицию сообщили, что в прошлую среду в Вильянди неизвестный украл из припаркованной во дворе машины кошелек с банковскими картами, с помощью которым снял крупную сумму, передает Sakala.
По данным Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября на Таллиннской улице в Вильянди из незакрытого легкового автомобиля Volvo, припаркованного во дворе частного дома, украли кошелек с документами и банковскими картами. Позже без ведома владельца с них было снято около 2000 евро.
Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что все обстоятельства еще выяснятся в ходе уголовного дела, которое было возбуждено на основании статьи, предусматривающей кражу.
«Расследование находится на начальной стадии. Еще никто не объявлен подозреваемым в совершении преступления», - добавил он.