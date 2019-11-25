Вор украл из автомобиля банковские карты и снял с них около 2000 евро

По данным Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября на Таллиннской улице в Вильянди из незакрытого легкового автомобиля Volvo, припаркованного во дворе частного дома, украли кошелек с документами и банковскими картами. Позже без ведома владельца с них было снято около 2000 евро.