Пн, 25.11.2019
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  • Вор украл из автомобиля банковские карты и снял с них около 2000 евро

Вор украл из автомобиля банковские карты и снял с них около 2000 евро

Из незакрытого легкового автомобиля украли кошелек с документами и банковскими картами. Затем сняли более 2000 евро.

ФОТО: Arvo Meeks

В полицию сообщили, что в прошлую среду в Вильянди неизвестный украл из припаркованной во дворе машины кошелек с банковскими картами, с помощью которым снял крупную сумму, передает Sakala.

По данным Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября на Таллиннской улице в Вильянди из незакрытого легкового автомобиля Volvo, припаркованного во дворе частного дома, украли кошелек с документами и банковскими картами. Позже без ведома владельца с них было снято около 2000 евро.

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что все обстоятельства еще выяснятся в ходе уголовного дела, которое было возбуждено на основании статьи, предусматривающей кражу.

«Расследование находится на начальной стадии. Еще никто не объявлен подозреваемым в совершении преступления», - добавил он.

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