Пн, 25.11.2019
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В Маарду загорелся автомобиль

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Около 19:15 в Центр тревоги сообщили, что на дороге Саха-Лоо в Маарду загорелся легковой автомобиль Renault Megan, передает Postimees.

«Люди выбрались из машины, по первоначальным данным, никто не пострадал», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Келли Вирк. Спасатели тушат огонь.

В данный момент дорога перекрыта и движение перенаправлено через парковку электростанции «Иру». Движение регулируется полицией.

Причины возгорания автомобиля выясняются.

В связи с аварии оба направления движения на 0.058-м км дороги Саха-Лоо в Харьюмаа временно перекрыты.

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