В Маарду загорелся автомобиль

Около 19:15 в Центр тревоги сообщили, что на дороге Саха-Лоо в Маарду загорелся легковой автомобиль Renault Megan, передает Postimees.
«Люди выбрались из машины, по первоначальным данным, никто не пострадал», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Келли Вирк. Спасатели тушат огонь.
В данный момент дорога перекрыта и движение перенаправлено через парковку электростанции «Иру». Движение регулируется полицией.
Причины возгорания автомобиля выясняются.
В связи с аварии оба направления движения на 0.058-м км дороги Саха-Лоо в Харьюмаа временно перекрыты.