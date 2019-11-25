В основание первого объекта Rail Baltic положат краеугольный камень

Об этом BNS сообщили в координирующем реализацию проекта в Эстонии предприятии Rail Baltic Estonia. Закладка краеугольного камня одновременно знаменует собой и начало строительства трассы, поскольку шоссейный виадук Саустинымме станет первым объектом Rail Baltic, основание которого будет заложено в ходе особой церемонии.

В мероприятии примут участие премьер-министр Юри Ратас, комиссар Еврокомиссии по вопросам транспорта Виолета Булк, генеральный директор директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.