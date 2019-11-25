В основание первого объекта Rail Baltic положат краеугольный камень

В четверг состоится закладка краеугольного камня в основание шоссейного виадука Саустинымме на Таллиннской кольцевой дороге, который будет проходить над полотном железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Об этом BNS сообщили в координирующем реализацию проекта в Эстонии предприятии Rail Baltic Estonia. Закладка краеугольного камня одновременно знаменует собой и начало строительства трассы, поскольку шоссейный виадук Саустинымме станет первым объектом Rail Baltic, основание которого будет заложено в ходе особой церемонии.
В мероприятии примут участие премьер-министр Юри Ратас, комиссар Еврокомиссии по вопросам транспорта Виолета Булк, генеральный директор директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Железнодорожная магистраль европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica длиной 870 км соединит Таллинн, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Предполагается, что скорость движения пассажирских электропоездов составит до 240 км/ч, а грузовых - до 120 км/ч.