В Испании задержана мини-подлодка наркомафии, доставившая из Колумбии три тонны кокаина

Подлодку обнаружили в устье реки в провинции Понтеведра. 20-метровое судно прибыло из Южной Америки, предположительно, из Колумбии. Находившиеся на ее борту три человека, поняв, что полиция у них "на хвосте", затопили подлодку в 30 метрах от берега, вплавь доплыли до пляжа и попытались скрыться. Но удалось это только одному из членов экипажа. Двое других были схвачены, они оказались гражданами Эквадора, сообщает La Sexta.

Так как судно было затоплено на глубине 5-6 метров, а неблагоприятные погодные условия мешали его поднять, операция по подъему прошла только через несколько часов после задержания. На подлодке было обнаружено около трех тонн кокаина, однако не исключено, что это лишь часть наркотиков, так как перевозчики могли успеть избавиться от части груза.

Подобные полуподводные лодки наркомафия Колумбии начала использовать еще с середины 1990-х годов. Эти суда перемещаются очень близко к поверхности, но остаются невидимы для радаров, сонаров и иных систем обнаружения.