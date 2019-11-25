Жителя Силламяэ посадили за решетку за систематическое избиение сожительницы

Вируский уездный суд дал согласие на двухмесячный арест 41-летнего жителя Силламяэ за систематическое избиение сожительницы, передает Rus.ERR.
Прокуратура подозревает арестованного мужчину в избиении сожительницы в ходе ссор, когда он употреблял алкоголь.
Ранее мужчина уже наказывался за подобное преступление.
Прокуратура просила разрешение суда на арест домашнего тирана, поскольку предыдущие наказания не возымели действия и у прокуратуры есть основание полагать, что мужчина продолжит совершать насилие.
"Жертвы насилия не должны бояться говорить об этом и думать, что они одни со своими заботами", - отметил помощник прокурора Вируской районной прокуратуры Рагнар Плисткин.