Жителя Силламяэ посадили за решетку за систематическое избиение сожительницы

Прокуратура подозревает арестованного мужчину в избиении сожительницы в ходе ссор, когда он употреблял алкоголь.

Ранее мужчина уже наказывался за подобное преступление.

Прокуратура просила разрешение суда на арест домашнего тирана, поскольку предыдущие наказания не возымели действия и у прокуратуры есть основание полагать, что мужчина продолжит совершать насилие.