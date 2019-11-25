Пн, 25.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Жителя Силламяэ посадили за решетку за систематическое избиение сожительницы
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Жителя Силламяэ посадили за решетку за систематическое избиение сожительницы

Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Вируский уездный суд дал согласие на двухмесячный арест 41-летнего жителя Силламяэ за систематическое избиение сожительницы, передает Rus.ERR.

Прокуратура подозревает арестованного мужчину в избиении сожительницы в ходе ссор, когда он употреблял алкоголь.

Ранее мужчина уже наказывался за подобное преступление.

Прокуратура просила разрешение суда на арест домашнего тирана, поскольку предыдущие наказания не возымели действия и у прокуратуры есть основание полагать, что мужчина продолжит совершать насилие.

"Жертвы насилия не должны бояться говорить об этом и думать, что они одни со своими заботами", - отметил помощник прокурора Вируской районной прокуратуры Рагнар Плисткин.

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