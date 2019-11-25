В Таллинне начнется строительство эстонского Голливуда

Об этом BNS сообщили в пресс-релизе координаторы проекта, отметив, что на первом этапе строительства в Пыхья-Таллинне на полуострове.

к 2022 году планируется три студии и подсобные помещения. На втором этапе построят публичную зону для горожан, подсобные помещения, необходимые для производства фильмов и офисный блок.

В долгосрочной перспективе на Пальяссааре будет заложен новый современный квартал с жилыми помещениями и коммерческими зданиями.

"Проект Tallinn Film Wonderland является великолепным примером успешного сотрудничества публичного и частного сектора, который оказывает положительное влияние на отрасль креативной экономики", – сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.

По его словам, город Таллинн всегда поддерживает важные начинания, которые создают умные рабочие места и развивают как городское пространство, так и предпринимательскую среду.

"Ясно, что многие международные компании, занимающиеся киноиндустрией, и режиссеры, очень заинтересованы в том, чтобы проводит съемки в этом регионе. Мы не должны упустить возможность и извлечь из этого выгоду. Tallinn Film Wonderland является существенным шагом, способствующим развитию бизнеса", – добавил он.

Подходящее для киногородка месторасположение было найдено на пустыре в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре, где принадлежащее городу коммерческое товарищество AS Tallinna Tööstuspargid изначально работало над стратегией городского развития и его планы совпали с целями Tallinn Film Wonderland. "Большой план предусматривает строительство на Пальяссааре современного городского квартала, центральной частью которого будет киногородок с офисно-жилым комплексом и пространством для проведения досуга", – добавил Рийсалу.

На первом этапе, к 2022 году на Пальяссаре построят три студии и подсобные помещения киногородка и инфраструктуру. В течение ближайших лет город Таллинн планирует инвестировать в проект через Tallinna Tööstuspargid AS приблизительно 5 миллионов евро для стимуляции экономического роста и создания новых рабочих мест в области культуры. На следующих этапах планируется построить на территории офисы, гостиницы и предприятия общепита.

По словам действующего руководителя Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс, построенный киногородок будет самым современным и самым крупным в Прибалтийском регионе. Общая площадь недвижимости составит 57 000, а площадь застройки студийного комплекса – примерно 3 500 квадратных метров. В комплексе зданий будет три студии, общей площадью 2 900 квадратных метров. Самая большая из студий займет 1 200 кв. метров и 14 метров в высоту.

По словам члена правления Института эстонского кино Эстонии Эдит Сепп, киногородок будет играть большую роль в развитии эстонского кинопроизводства.

"Отсутствие технических возможностей не будет больше проблемой, поскольку самый большой в Прибалтике студийный комплекс устранит нюансы, которые мешали до сих пор как местным, так и зарубежным производителям снимать свои проекты в Эстонии. Такое предприятие окажет положительное влияние на экономику, и оно предлагает множество совершенно новые возможности для реализации творческих замыслов в кино", – добавила Сепп. Несмотря на действующую для иностранных кинопроизводителей систему возврата налога (cash rebate), комплекс киностудий является очень долгожданным и важным аргументом для привлечения в регион инвестиций.

За идеей Tallinn Film Wonderland стоят многие представители индустрии кинопроизводства Эстонии, которые ждали создания подобного студийного комплекса уже на протяжении многих лет.