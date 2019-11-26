Дмитрий Егоров: не совершайте ошибку – не уменьшайте свою пенсию

– Все ждут начала реформы второй пенсионной ступени. Как это повлияет на госбюджет? Какие риски заложены в этой реформе?

– Что касается бюджета, то здесь есть большая неопределенность. От тех решений, которые люди начнут принимать, зависят дальнейшие поступления в бюджет. Сейчас государство переводит участникам второй ступени 4% от социального налога. В случае выхода из второй ступени, эти 4% осядут в госбюджете.

– А вернут ли эти 4% в первую ступень? Ведь при наличии второй ступени страхования первая автоматически уменьшалась на 4%.

– Да, естественно. Эти 4% в будущем будут возвращены, но не задним числом. Важно также помнить о том, что забрав деньги из второй ступени, нужно будет уплатить 20% подоходного налога от пенсионных накоплений.

– Справедливо ли это?

– Несправедливо только то, что с 4% соцналога в первой ступени, которые человек когда-то получит в виде пенсии, вообще никаких налогов уплачено не было. Само по себе удержание 20% от пенсионных накоплений – справедливо, так как люди получали во второй ступени налоговую льготу.

– Все ли выплаты будут гарантированы решившим выйти из второй ступени? Почему процесс выхода из второй ступени растянут на несколько фаз?

– Понятно, что деньги никуда не исчезли. Средства есть, но они не лежат на счету. Они являются инвестициями. Если у кого-то на пенсионном счету накопилось больше 10 000 евро, срок выплат будет растянут. И таких людей не очень много.

– Много ли будет желающих остаться во II ступени?

– Согласно прогнозу, большинство людей останутся во второй ступени. Вопрос только в том, где они останутся: в прежних Пенсионных фондах или будут сами инвестировать.

Согласно опросу, из второй ступени выйдут 39%, из которых 19% хотят сами инвестировать.

– Какие возможности принесет населению выход из второй ступени?

– Человек получит право сам распоряжаться своими деньгами и более широкие возможности. Одновременно возрастет ответственность каждого за свое будущее.

– Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?

– Есть только одна гарантия.

Люди, вышедшие из второй ступени и потратившие свои деньги, получат более низкие пенсии. И причина в том, что пока человек был застрахован во второй ступени, его первая ступень автоматически уменьшилась на 4%, и задним числом никто ничего возвращать не будет.

– Насколько вероятно повышение налогов в будущем? Ведь пенсионную систему содержать все сложнее...

– Бедные пенсионеры – привлекательный электорат для политиков.

Следует опасаться повышения налогового бремени в будущем, потому что политикам легко обещать повышение пенсий за счет повышения налогов.

Данная тенденция будет только усугубляться, так как количество пенсионеров постоянно увеличивается.

– Что принесет реформа земельного налога? Правда ли, что он может увеличиться в 15 раз?