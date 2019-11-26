Дмитрий Егоров: не совершайте ошибку – не уменьшайте свою пенсию

- Следует опасаться повышения налогов в будущем
- Резкого роста земельного налога не будет
- Ожидается снижение акцизов на дизель, газ и табак
- При выходе из II ступени гарантированы более низкие пенсии
Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Самые важные моменты прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.
– Все ждут начала реформы второй пенсионной ступени. Как это повлияет на госбюджет? Какие риски заложены в этой реформе?
– Что касается бюджета, то здесь есть большая неопределенность. От тех решений, которые люди начнут принимать, зависят дальнейшие поступления в бюджет. Сейчас государство переводит участникам второй ступени 4% от социального налога. В случае выхода из второй ступени, эти 4% осядут в госбюджете.
– А вернут ли эти 4% в первую ступень? Ведь при наличии второй ступени страхования первая автоматически уменьшалась на 4%.
– Да, естественно. Эти 4% в будущем будут возвращены, но не задним числом. Важно также помнить о том, что забрав деньги из второй ступени, нужно будет уплатить 20% подоходного налога от пенсионных накоплений.
– Справедливо ли это?
– Несправедливо только то, что с 4% соцналога в первой ступени, которые человек когда-то получит в виде пенсии, вообще никаких налогов уплачено не было. Само по себе удержание 20% от пенсионных накоплений – справедливо, так как люди получали во второй ступени налоговую льготу.
– Все ли выплаты будут гарантированы решившим выйти из второй ступени? Почему процесс выхода из второй ступени растянут на несколько фаз?
– Понятно, что деньги никуда не исчезли. Средства есть, но они не лежат на счету. Они являются инвестициями. Если у кого-то на пенсионном счету накопилось больше 10 000 евро, срок выплат будет растянут. И таких людей не очень много.
– Много ли будет желающих остаться во II ступени?
– Согласно прогнозу, большинство людей останутся во второй ступени. Вопрос только в том, где они останутся: в прежних Пенсионных фондах или будут сами инвестировать.
Согласно опросу, из второй ступени выйдут 39%, из которых 19% хотят сами инвестировать.
– Какие возможности принесет населению выход из второй ступени?
– Человек получит право сам распоряжаться своими деньгами и более широкие возможности. Одновременно возрастет ответственность каждого за свое будущее.
– Есть ли гарантии того, что пенсии в будущем не снизятся, а налоги не повысятся?
– Есть только одна гарантия.
Люди, вышедшие из второй ступени и потратившие свои деньги, получат более низкие пенсии. И причина в том, что пока человек был застрахован во второй ступени, его первая ступень автоматически уменьшилась на 4%, и задним числом никто ничего возвращать не будет.
– Насколько вероятно повышение налогов в будущем? Ведь пенсионную систему содержать все сложнее...
– Бедные пенсионеры – привлекательный электорат для политиков.
Следует опасаться повышения налогового бремени в будущем, потому что политикам легко обещать повышение пенсий за счет повышения налогов.
Данная тенденция будет только усугубляться, так как количество пенсионеров постоянно увеличивается.
– Что принесет реформа земельного налога? Правда ли, что он может увеличиться в 15 раз?
– На данный момент обсуждается переоценка кадастровой стоимости земли. Учитывая рост цен на недвижимость, переоценку нужно проводить постоянно, а в Эстонии это делали последний раз 18 лет назад. Понятно, что цены на недвижимость за это время сильно изменились и не соответствуют кадастровой стоимости земли.
Однако, не стоит опасаться повышения земельного налога после переоценки. Вместе с переоценкой в законе будут утановлены гарантии относительно налога на землю и установлены ограничения. Один из вариантов заключается в том, что установленные ограничения не позволят налогу повыситься больше, чем на 10% за год.
И прежде, чем все изменения вступят в силу, пройдет еще как минимум два года.
– Есть ли планы по снижению каких-либо налогов, в частности – акцизов?
– Сейчас политики активно работают по двум направлениям.
Во-первых, планируется отмена повышения акциза на газ с 1 января 2020 года. Кроме того, речь идет о снижении акциза на дизельное топливо.
У министра финансов есть намерение снизить дизельный акциз, при этом многое будет зависеть от финансовых возможностей в бюджете. Этот минус в бюджете 2020 года пока не заложен.
На данный момент уже решено, что акцизы на табак будут повышаться более медленными темпами, чем планировалось.
Причина заключается в том, что рынок не может поглотить на один год более весомое повышение. В итоге, акциз на табак повысится вместе 10% на 5%.
Подробности - в повторе!
- Как повлияет на госбюджет реформа II пенсионной ступени? Какие риски для бюджета заложены в этой реформе?
- Возьмет ли государство под контроль арендованную в Польше рабочую силу?
- Что принесет реформа земельного налога?
- Есть ли планы по снижению акцизов?
- Насколько вероятно введение в Эстонии реального прогрессивного подоходного налога?
- В Европе много говорят о введении налогов на глобальные интернет-компании. К чему надо готовиться?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia