Вт, 26.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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Студия Postimees: самые важные налоговые изменения предстоящего года

Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Начало интервью в повторе!

  • Как повлияет на госбюджет реформа II пенсионной ступени? Какие риски для бюджета заложены в этой реформе?
  • Возьмет ли государство под контроль арендованную в Польше рабочую силу?
  • Что принесет реформа земельного налога?
  • Есть ли планы по снижению акцизов?
  • Насколько вероятно введение в Эстонии реального прогрессивного подоходного налога?
  • В Европе много говорят о введении налогов на глобальные интернет-компании. К чему надо готовиться? 

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