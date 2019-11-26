Студия Postimees: стоит ли мечтать о налоговом рае в Эстонии?
Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Тему прокомментирует в прямом эфире вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.
Начало интервью в 13:00!
- Как повлияет на госбюджет реформа II пенсионной ступени? Какие риски для бюджета заложены в этой реформе?
- Возьмет ли государство под контроль арендованную в Польше рабочую силу?
- Что принесет реформа земельного налога?
- Есть ли планы по снижению акцизов?
- Насколько вероятно введение в Эстонии реального прогрессивного подоходного налога?
- В Европе много говорят о введении налогов на глобальные интернет-компании. К чему надо готовиться?