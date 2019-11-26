Поезд Таллинн – Москва в новом году станет курсировать в два раза реже

Официальный документ от 20 ноября за подписью заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова оказался в распоряжении редакции Rus.Postimees. В частности, в нем уточняется, что с 7 февраля 2020 года пассажирский поезд будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Таллинна – с 8 февраля по субботам, воскресеньям и понедельникам с использованием соответствующей схемы поезда N 33/34 Москва – Санкт-Петербург – Таллинн.

Эстонские эксперты в сфере железнодорожного сообщения не исключают, что такое решение в конечном итоге может привести к полному закрытию единственной международной пассажирской линии, поскольку с эстонской стороны ее содержание становится экономически не обоснованным.

В телеграмме из России сообщается, что исключением станут периоды повышенного спроса, когда поезд будет курсировать ежедневно: с 29 апреля по 11 мая 2020 года, с 29 мая по 31 августа 2020 года и 3-4 ноября 2020 года.

Комментарий представителя Eesti Raudtee Моники Лиллес:

«От Российских железных дорог поступило пожелание сократить количество поездов в низкий по количеству пассажиров период (весна и осень) до трех в неделю, но остальных периодов это не коснется. Конечно, Эстонская железная дорога не считает это целесообразным, и мы высказали свою позицию по этому поводу российским коллегам.

Но очевиден и тот факт, что год от года количество пассажиров поезда Таллинн-Петербург-Москва увеличивалось. В качестве позитивной новости можно сказать, что на нынешний рождественский период запланированы восемь дополнительных поездов, что является рекордом за все годы существования поезда. Мы продолжаем переговоры с Российской железной дорогой и надеемся, что график движения этого поезда не изменится».