Академия МВД организует курсы для не имеющих гражданства

Об этом сообщила пресс-служба вуза, отметив, что сейчас лица, не имеющие гражданство, не имеют право занимать должности на государственной службе. И все же в том случае, если они проявляют желание, у них есть возможность вносить вклад в укрепление внутренней безопасности в Эстонии, например, быть членом спасательной команды, находиться на службе или быть добровольным морским спасателем.

«В рамках пилотного проекта мы предлагаем обучение "Внутренняя безопасность начинается с тебя", и тем, кто примет в нем участие, предоставляется возможность ознакомиться как с различными сферами внутренней безопасности, так и с различными возможностями обучения в Академии полиции. В программе встречи со спасателями, полицией, пограничниками и экспертами таможенно-налоговой сферы»,- сообщил координатор проекта, преподаватель Академии Пеэтер Рау.

Цель курса обучения - повысить гражданскую активность неграждан в Эстонии и поддержать мотивацию ходатайствовать о гражданстве Эстонии.

На прошлой неделе, 21 и 22 ноября, занятия в рамках этого проекта состоялись в Нарва-Йыэсуу.